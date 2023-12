VIDEO Avellino-RDS | fanno musica insieme | ecco la partnership

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti E’ conto alla rovescia per il Capodanno ad. Meno di due giorni al concertone che vedrà sul palco del capoluogo Antonello Venditti prima, Luchè poi. E non solo. Ad animare l’ultima notte del 2023 ci sarà RDS 100% Grandi Successi animerà con il proprio entertainmentle il grande evento di capodanno che si terrà il 31 dicembre in Piazza Libertà. Anna Pettinelli sarà la padrona di casa della serata. L’emittente radiofonica sarà al fianco della città dianche il prossimo febbraio per l’evento “Lovellino” evento che farà da apripista al ricco calendario 2024 del trentennale di Eurochocolate con una special editionin programma dal 9 al 14 febbraio, in occasione del San Valentino, giornata dedicata non solo all’amore ma anche alla Festa del Patrono diSan ...