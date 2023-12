Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 dicembre 2023)29 DICEMRBE ORE 20:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE SI PRESENTA REGOLARE SULLA RETE VIARIA DELPASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE GRATUITE FREE UNO E FREE 2 PER RAGGIUNGERE IL CENTRO DALLE 09.00 ALLE 21.00 ANCHE I BUS DELLA LINEA 100 DALLE 09:00 ALLE 20.00 ORA GLI EVENTI TUTTO PRONTO ALLO STADIO OLIMPICO PER LA 18^ GIORNATA DI SERIE A DOVE SCENDERANNO IN CAMPOE FROSINONE CALCIO D’INIZIO ALLE 20.45. UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO È ATTIVA NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO INFINE, PER QUANTO RIGUARDA LE FERROVIE REGIONALI METRE EVITERBO, FINO AL 6 GENNAIO OSSERVANO L’ORARIO FESTIVO PER LA ...