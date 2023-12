Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2023 ore 12 | 30

(Di venerdì 29 dicembre 2023) VIABILITA’ 29 DICEMRBE ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA PONTINA: CODE PER INCIDENTE TRA APRILIA E GENIO CIVILE DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA OSTIENSE EFIUMICINO IN INTERNA. CHIUSO SVINCOLOFIUMICINO CI SONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO ALTEZZA PORTONACCIO VERSO IL CENTRO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E RACCORDO CODE SULLA VASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI TUTTO PRONTO ALLO STADIO OLIMPICO PER LA SFIDA DI QUESTA SERA TRA LAE IL FROSINONE, VALEVOLE PER LA 18^ GIORNATA DI SERIE A. CALCIO D’INIZIO PREVISTO PER LE 18.30. PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO. DA ...

Non varieranno invece i pedaggi delle A24 - A25- L'Aquila - Teramo e diramazione Torano - Pescara: il governo ha restituito al gruppo Toto la concessione delle autostrade laziali e abruzzesi, ...Fondi per un milione e 100 mila euro verranno destinati ad interventi per lacittadina; ...pressi dell'incrocio tra via XX Settembre e via dei Gladioli e per la nuova rotatoria di via. ...