Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) VIABILITA’ 29 DICEMRBE ORE 09:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA OSTIENSE EFIUMICINO IN INTERNA. SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA POMEZIA DIREZIONECI SONO CODE PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO ALTEZZA PORTONACCIO VERSO IL CENTRO POI PRIME CODE SULLA DIRAMAZIONESUD VERSO IL RACCOROD ANULARE ALTEZZA TORRENOVA CODE DU VIA DEI LAGHI ALTEZZA APPIA NELLE DUE DIREZIONI TUTTO PRONTO ALLO STADIO OLIMPICO PER LA SFIDA DI QUESTA SERA TRA LAE IL FROSINONE, VALEVOLE PER LA 18^ GIORNATA DI SERIE A. CALCIO D’INIZIO PREVISTO PER LE 18.30. PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO. DA ...