Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2023 ore 08 | 45

(Di venerdì 29 dicembre 2023) VIABILITA’ 29 DICEMRBE ORE 08:30 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA POMEZIA DIREZIONESUL RACCORDO CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE NELLE DUE CARREGGIATE COME SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DELLACI SONO CODE PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO ALTEZZA PORTONACCIO VERSO IL CENTRO POI PRIME CODE SULLA DIRAMAZIONESUD VERSO IL RACCOROD ANULARE ALTEZZA TORRENOVA CODE DU VIA DEI LAGHI ALTEZZA APPIA NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO FERIALE NON SCOLASTICO SULLA RETE CAPITOLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO. PIANO DELLA MOBILITÀ PER LE FESTIVITÀ, SONO IN STRADA DALLE 9 ALLE 21 ...