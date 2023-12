Via libera alla Legge di Bilancio 2024 | dal taglio delle tasse in busta paga ai mutui per under 36 | cosa prevede

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Arriva il viaalledi, approvata con l’ultimo passaggioCamera con 200 sì , 112 no e tre astenuti. Dopo ritardi e false partenze, la Manovra è stata approvata prima della fine dell’anno, scongiurando il rischio dell’esercizio provvisorio. Ladida circa 24 miliardi di eurooltre 15 miliardi finanziati in deficit per ildel cuneo fiscale (11 miliardi) e la riduzionealiquote Irpef (4 miliardi). Previste poi misure sul Ponte sullo Stretto, pensioni, aiuti suiper gli36 e affitti brevi. Raddoppiato anche il fondo per il bonus psicologo.sul lavoro Per 14 milioni di dipendenti ...

