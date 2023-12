Via il nome PalaMaggiò | si chiamerà PalaBCC ma niente sport solo eventi

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Casagiove/Castel Morrone. Il “tempio” del basket casertano, abbandonato dopo i fasti per il fallimento della società proprietaria e oggetto di atti vandalici, finito all’asta e infine acquistato da Rino Manna, patron del Palapartenope, rinascerà dalla sue ceneri – più volte all’interno sono state appiccate le fiamme – e avrà, una volta completati i lavori di ristrutturazione, anche un nuovo. Nessun istituto di credito, tampoco quelli locali, ha voluto dare una mano ad alcun casertano che probabilmente, avrebbe fatto si che ilpotesse risorgere come “tempio del basket del sud Italia”, costa troppo il basket, soprattutto “sangue” e critiche. Quello una volta noto come, il palazzetto della gloriosa JuveCaserta, situato nel comune di Castel Morrone a pochi chilometri dal capoluogo della Reggia, si ...