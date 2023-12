Via al Viking Link | il cavo più lungo del mondo con un po’ di Italia

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 dicembre 2023) È il giorno del via al, l’interconnessione ad alta tensione in corrente continua onshore e offshore più lunga alche collega il Regno Unito e la Danimarca, sempre più leader nel settore dell’energia pulita, nel Mare del Nord.765 chilometri, da una sottostazione nel Lincolnshire a una nello Jutland meridionale,porterà l’energia eolica danese nel Regno Unito, proprio come le dighe norvegesi e sosterrà il percorso verso la neutralità carbonica. Inizialmente sarà in grado di alimentare fino a 1,6 milioni di abitazioni britanniche, a causa di restrizioni tecniche, ma una volta a pieno regime, nel 2025, salirà a 2,5 milioni di abitazioni. Per l’installazione del, una joint venture tra la società britannica ...