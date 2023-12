Verona | un operaio perde le mani I medici le reimpiantano entrambe È il quinto intervento del genere nel mondo

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L’uomo stava lavorando con un macchinario per il legno. Portato di corsa in ospedale, due équipe lo hanno operato contemporaneamente ai due arti

Nella rete regionale, la chirurgia della mano è il punto di riferimento per le emergenze - urgenze dei traumi all'arto superiore. Per questo, il Suem 118 ha subito attivato la rete. L'uomo stava lavorando con un macchinario per il legno. Portato di corsa in ospedale, due équipe lo hanno operato contemporaneamente ai due arti. Straordinaria operazione all'Aoui di Verona dove i medici sono riusciti a reimpiantare entrambe le mani a un paziente che le aveva perse in un incidente.