Verona-Salernitana sabato 30 dicembre 2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Traal Bentegodi una gara nella parte bassa della classifica tra due squadre che hanno tratto linfa dall’ultima giornata anche se in modo diverso. I veneti hanno battuto 2-0 il Cagliari sfruttando la superiorità numerica dopo un primo tempo in equilibrio ed è stata una vittoria che non ha solo interrotto un InfoBetting: Scommesse Sportive e

Convocati, le scelte di mister Baroni per il match in programma contro la: due rientri tra i veneti Ilha diramato la lista dei convocati per il prossimo match con la. Fuori Duda, rientrano Faraoni e Serdar. Portieri: 1 Montipò, 22 Berardi, 34 ...... Bologna 31; Roma e Napoli* 28; Atalanta 26; Lazio e Torino* 24; Monza* 22; Lecce 20; Genoa e Frosinone 19; Sassuolo 16;e Udinese 14; Cagliari 13; Empoli 12;9 *una partita in piùI tifosi potranno accedere all'impianto dalle ore 16, tagliandi per Verona-Salernitana come di consueto in vendita in loco ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, al via 18esima giornata: ora Napoli-Monza 0-0 e Fiorentina-Torino 0-0. LIVE ...