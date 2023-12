Verona | reimpiantate le mani a un paziente che aveva subito doppia amputazione

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Pubblicato il 29 Dicembre, 2023 Un’equipe del centro di chirurgia della mano dell’ospedale diha portato a termine con successo il reimpianto contemporaneo di entrambe leamputate di un. L’bilaterale viene definita in medicina un’emergenza tempo-dipendente, che richiede un livello organizzativo elevato proprio per l’eccezionalità dell’azione in simultanea sulla destra e sulla sinistra. Finora in letteratura erano descritti solo quattro casi nel mondo. Quello di, eseguito dal team guidato da dottor Massimo Corain, è il quinto al mondo, il primo in Veneto, reso possibile dal perfetto funzionamento del Trauma Center regionale. L’operazione è avvenuta alcune settimane fa, ed è stata resa nota solo ora, con la dimissione del ...