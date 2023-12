Verona | reimpiantate in simultanea entrambe le mani ad un operaio che le aveva perse in un incidente sul lavoro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) E’ stato portato a termine con successo dall’Unità Operativa Complessa di Chirurgia diil primo reimpianto dilea uncui erano state amputate da un macchinario per il taglio del legno. In un ora e mezza l’uomo è stato trasportato dal luogo dell’all’ospedale di Vicenza dove è stato stabilizzato e poi direttamente in sala operatoria adove due équipe, per oltre sette ore, hanno lavorato insui due arti, per la ricostruzione completa di ossa, tendini, vascolarizzazione, sutura della cute e componente neurochirurgica. Il paziente poi è stato ricoverato per un mese, per assicurarsi della buona riuscita dell’intervento, fornire tutte le cure del caso e scongiurare il rischio di complicanze vascolari o infettive. ...