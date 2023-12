Verona | Baroni | 'Duda è indisponibile | ma rientra Faraoni Su Sabatini'

Commenta per primo In vista della sfida salvezza contro la Salernitana, l'allenatore delMarcoha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni: INFORTUNATI - 'Mancherà Duda che è un giocatore importante, però rientreranno Folorunsho, Faroni e Magnani'. L'ATTACCO ......sulla truppa di, anche lui in bilico per molto tempo. Una gara da dentro o fuori, soprattutto per gli ospiti, che però dovrebbero venire fuori con un risultato positivo. Come vedere- ...Il tecnico gialloblù Marco Baroni ha presentato la sfida contro la Salernitana in conferenza stampa: le sue dichiarazioni ...Sabato 30 dicembre alle ore 18.00 si terrà la sfida valevole per la diciottesima giornata di Serie A 2023/24 tra Hellas Verona e Salernitana. La sfida sarà visibile in diretta streaming esclusiva ...