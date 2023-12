Verdini Jr agli arresti domiciliari L’ammissione del socio durante le indagini | «È corruzione | ma bisogna prepararsi e bisogna “tirà” fuori Tommaso»

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Una gara da 180 milioni di euro per l’affidamento di lavori dedicati al risanamento strutturale di gallerie. È l’appalto Anas al centro dell’indagine della procura di Roma e che ha portato all’emissione della misura degli– chiesta a luglio del 2023, accordata il 20 dicembre – per, figlio dell’ex parlamentare Denis, anch’egli indagato. Corruzione e turbativa d’asta sono i reati contestati dai pm romani. Il gip della Capitale ha inoltre disposto la stessa misura cautelare per altre 4 persone: Fabio Pileri,di minoranza didella società che si occupa di lobbyng Inver e gli imprenditori Antonio Veneziano, Stefano Chicchiani, Angelo Ciccotto. Sospensione di 12 mesi dal pubblico ufficio invece per Paolo Veneri e Luca Cedrone all’epoca dei ...

Dalle indagini è anche emerso come l'ex deputato e senatore Denis"è socio di fatto della Inver e percepisce in nero parte delle somme introitate dalla Inver (...), è colui che in virtù del ... Il padre sarebbe iscritto nel registro degli indagati ROMA – La rete di consulenze e la ricchissima torta degli appalti pubblici banditi dall'Anas. Il faro degli inquirenti si è concentrata su una gar ... Mestre un nuovo filone di indagine anche su appalti da 16 milioni in Umbria Ci sono anche appalti per la realizzazione di gallerie in Umbria, per un…