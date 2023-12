Verdini gate | tutti contro Salvini | caos in parlamento

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Sul, le opposizioni chiamano in causa: “Riferisca in aula”.alla Camera, il caso diventa politico e chiama in causa il governo. Pd, M5Stelle, la Sinistra e i Verdi chiedono che il ministro alle Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio riferisca con urgenza in Aula.Leggi anche: Corruzione per gli appalti Anas, Tommasoai domiciliari Matteo“Sistema”, fronda in AulaMatteoLe indagini sulla corruzione per gli appalti Anas, per cui sono stati messi agli arresti domiciliari diversi dirigenti collegati alle società che curano le commesse del colosso autostradale, tra i quali spicca il figlio dell’ex dirigente forzista Denis, Tommaso, ...