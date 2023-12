Venezia | si ferma a pregare dove morì il figlio | derubata del telefono con foto e audio

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Dopo Genova, una mamma dirivive lo stesso dramma in questi giorni di Natale, dopo essere stata già colpita dal dolore della prematura morte del19enne. Cristina Silvestri, di Mira (), a Santo Stefano, aveva raggiunto il punto in cui il suo Marco, promessa della lirica, era stato investito e ucciso mentre faceva jogging nel febbraio 2022. Un rito che accompagna la donna ormai da quasi due anni, ma che stavolta le ha riservato una brutta sorpresa. Al ritorno in auto, infatti, si è accorta che le era stata rubata la borsa lasciata all’interno. Il contenuto più prezioso è uno smartphone in cui conservavae messaggidel giovane. “Ridatemi il– è il suo appello sui social, – c’era tutto quello che mi rimaneva di lui”. “È un Samsung A13 con cover ...

Cristina Silvestri, di Mira (), a Santo Stefano, aveva raggiunto il punto in cui il suo Marco, promessa della lirica, era stato investito e ucciso mentre faceva jogging nel febbraio 2022. Da quando il suo Marco è morto ad appena 19 anni, ormai due anni fa, per mamma Cristina il pellegrinaggio sul luogo dove il figlio è stato investito mentre faceva jogging a due passi ...