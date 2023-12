Venezia | si ferma a pregare dove morì il figlio | derubata del telefono con foto e audio - L' appello | Ridatemelo | c' era tutto quello che mi

Nel giorno di Santo Stefano, il Boxing Day italiano si è svolto in Serie B, la cui 19esima giornata è passa ta alla storia come quella che per il ... (sportface)

Cristina Silvestri, di Mira (), a Santo Stefano, aveva raggiunto il punto in cui il suo Marco, promessa della lirica, era stato investito e ucciso mentre faceva jogging nel febbraio 2022. Un ......da Antonella Clerici ci sarà spazio per la messa in onda del Concerto di Capodanno da, che ... Sianche La vita in diretta nel pomeriggio dell'1° gennaio Nel pomeriggio del 1° gennaio ...L’arresto del 34enne è maturato nell’ambito della raccolta di informazioni con l’operazione “Quadrilatero” della Mobile ...Malborghetto Valbruna, i viaggiatori sono stati accompagnati a destinazione con un mezzo sostitutivo predisposto da Rete ferroviaria italiana ...