Vasilije Adzic | il 17enne che ha stregato la Juventus | perché è un colpo clamoroso

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La Juve guarda al futuro e ha chiuso con il Buducnost Podgorica per il talentuosissimo centrocampista classe 2006,. Il montenegrino, cercato con insistenza anche dal Bologna, è costato ai bianconeri, tra parte fissa e bonus, 5 milioni di euro e il 10% di una eventuale futura rivendita. Illa prossima settimana sarà a Torino per le canoniche visite mediche e apporre la firma sul contratto che lo legherà alla compagine di Massimiliano Allegri. Una cifra che ha permesso a Cristiano Giuntoli, che lo seguiva da tempo, di sbaragliare la concorrenza di molti altri club d'Europa., 6 gol e 2 assist in 23 presenze oltre all'esordio in Europa Diciotto anni solo il prossimo 12 maggio, il centrocampista offensivo si è già fatto notare nel calcio dei grandi bruciando le tappe sia per quanto riguarda la ...

