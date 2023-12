Variety elegge i migliori 100 TV show della storia | ecco la Top 10

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Provare a stilare una classifica “all time” in qualsiasi categoria è sempre stata una pratica molto complessa e in grado di generare forti reazioni e malumori.ci ha provato e ha deciso di stilare elencare “The 100 Greatest TVs of All Time“, ovvero, tradotto, gli spettacoli televisividi sempre. Per farlo ha utilizzato diverso parametri, considerando il grado di coinvolgimento del pubblico, il successo, ma anche il modo in cui si è riusciti a fotografare la società in un determinato momento storico, la capacità di caratterizzare i personaggi chiave e l’influenza socio-culturale sulle masse.la classifica deitelevisivi secondo la classifica stilata da: Lucy ed Io (I Love Lucy): CBS 1951-1957Pluripremiata sit-com ...