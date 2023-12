Vanessa Ballan | oggi i funerali nel Duomo di Castelfranco Veneto

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Si svolgerannoalle 14.30, neldi(in provincia di Treviso), idi, la giovane madre di 26 anni, vittima di femminicidio. I familiari della donna uccisa a Riese Pio X da Bunjar Fandaj, attualmente in carcere a Treviso, hanno espresso la volontà di non consentire la presenza di operatori video e fotografi all'interno della chiesa. Per la giornata diinè stato proclamato il lutto regionale.

... come nel gioco dell'oca Il femminicidio di, la donna di ventisei anni, accoltellata dieci giorni fa da un uomo che non accettava la fine della loro relazione, è lì a dimostrarlo e ...Nicola ScapinelloEstratto da www.corriere.it Bujar Fandaj, in carcere a Treviso perché accusato dell'omicidio di, la 26enne incinta di 2 mesi e mezzo, avrebbe indirizzato al telefonino ...Dopo la denuncia per stalking della vittima, la perquisizione era stata tempestiva e ben motivata da parte del pubblico ministero ma, sebbene sia brutto dirlo con il senno di poi, in questo caso ...TREVISO - Era un amico di famiglia Bujar Fandaj, il 41enne kosovaro che ha ucciso con 8 coltellate la giovane commessa di Riese Pio X, Vanessa Ballan. Conosceva non soltanto la 26enne, con la ...