Vanessa Ballan | i funerali nel Duomo di Castelfranco Il vescovo | “Uccisione insensata”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – La bara bianca con i fiori bianchi, rosa e celesti e nastrini rossi sugli abiti degli amici, grido muto contro i femminicidi. Oggi aVeneto è il giorno deidi, la 26enne incinta di tre mesi, uccisa a coltellate, il 19 dicembre, nella sua abitazione nel trevigiano da Bujar Fandaj, 41enne kosovaro che lei aveva denunciato per stalking. A seguire l’ingresso del feretro il marito Nicola, i genitori e gli amici più cari. All’interno del, tra i molti conoscenti e amici, anche il governatore del Veneto Luca Zaia. “La vita è stata travolta da una tragedia che non ha senso. Troppo grande quello che è successo, è al di fuori della più pessimistica previsione”. “Non c’è un motivo al mondo che giustifichi questo atto, questa violenza. Non c’è mai. Non ...

Funerali di, la 26enne in attesa di un figlio uccisa dal kosovaro Bujar Fardaj. La cerimonia si è svolta oggi, venerdì 29 dicembre, al Duomo di Castelfranco . La salma è arrivata in una bara bianca ...Alla fine delle esequie di, la 26enne uccisa il 19 dicembre scorso nel trevigiano, il feretgro è uscito dalla Chiesa. Ad accompagnare la bara bianca, tra gli applausi in piazza, il marito Nicola, i genitori e ...TREVISO - Sono in fase di ultimazione le relazioni che i magistrati della Procura di Treviso invieranno all'Ispettorato del Ministero di Grazie e Giustizia con i motivi per i quali, alla denuncia di V ...A Castelfranco Veneto si sono celebrati i funerali della mamma ventiseienne vittima di femminicidio. Proclamato il lutto regionale, bandiere a mezz'asta e centro storico blindato ...