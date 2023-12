Vanessa Ballan | i funerali nel Duomo di Castelfranco Il vescovo | “Uccisione insensata”

Conclusi i funerali della 26enne, vittima di femminicidio. Il vescovo Michele Tomasi ha invocato "silenzio dai clamori e dalle ...Leggi anche, l'omicidio e il pulmino del figlio fermato in tempo: 'Autopsia su feto per capire se figlio era di Bujar Fandaj' Il Pm di turno Raffaele Belvederi ha disposto il sequestro ...Oggi a Castelfranco Veneto è il giorno dei funerali di Vanessa Ballan, la 26enne incinta di tre mesi, uccisa a coltellate, il 19 dicembre, nella sua abitazione nel trevigiano da Bujar Fandaj, 41enne ...Vanessa Ballan, una giovane di 26 anni, è stata ricordata in una cerimonia commovente al Duomo di Castelfranco Veneto. Vanessa, descritta come una ragazza stupenda, era molto amata dai suoi colleghi e ...