Vanessa Ballan | funerale a Castelfranco Veneto | bara bianca e fiori azzurri - Il vescovo | superare la follia del possesso

Oggi a Castelfranco Veneto è il giorno dei funerali di, la 26enne incinta di tre mesi, uccisa a coltellate, il 19 dicembre, nella sua abitazione nel trevigiano da Bujar Fandaj, 41enne ...Non c'è sicuramente nel caso die della creatura che lei portava in grembo. Non c'è un senso nella sua brutale uccisione. Questo è il male. E con il male non possiamo, non abbiamo il diritto ...Ci sarà silenzio. Un silenzio doloroso e pieno di rispetto. Voluto dai familiari e soprattutto da Nicola Scapinello, per proteggere il suo bambino. Oggi alle 14.30… Leggi ...CASTELFRANCO VENETO – Sono iniziati nel duomo di Castelfranco Veneto i funerali di Vanessa Ballan, la 27enne uccisa il 19 dcembre da Bujar Fandaj, 41enne kosovaro. Tante le persone arrivate sul ...