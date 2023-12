Valanga sul Monte Bianco | morti due sciatori

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – Duesonoe un terzo è rimasto ferito in seguito ad unasul versante francese del, nelle Alpi Graie. Lo ha comunicato la Prefettura di polizia dell’Alta Savoia. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, quando un gruppo di ottoè stato sorpreso dalla, mentre sciavano in fuoripista nella località di Saint-Gervais-les-Bains, a circa 2.300 metri di altezza. Le vittime sono una donna britannica di 54 anni e suo figlio di 22. I due, ha reso noto la Procura della Repubblica francese, stavano sciando sotto la supervisione di un maestro in una zona fuoripista. Gli altri cinquesono riusciti a scampare illesi dalla, che si è estesa per una ...

Il gruppo stava sciando in fuoripista nella località di Saint - Gervais - les - Bains Due sciatori sono morti e un terzo è rimasto ferito in seguito ad una valanga sul versante francese del Monte Bianco. La tragedia nel Massiccio del Monte Bianco ha avuto luogo nel primo pomeriggio, quando una valanga si è staccata in una zona fuoripista vicino al comprensorio sciistico di Saint - Gervais - les - Bains. Due sciatori sono morti mentre un terzo è rimasto ferito in seguto ad una valanga sul Monte Bianco, nelle Alpi Graie.