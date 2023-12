Valanga sul Monte Bianco | 8 persone coinvolte | due vittime e un ferito

Il gruppo stava sciando in fuoripista nella località di Saint - Gervais - les - Bains Due sciatori sono morti e un terzo è rimasto ferito in seguito ad unaversante francese del Monte ...La tragedia nel Massiccio del Monte Bianco ha avuto luogo nel primo pomeriggio, quando unasi è staccata in una zona fuoripista vicino al comprensorio sciistico di Saint - Gervais - les - ...Due sciatori sono morti mentre un terzo è rimasto ferito in seguto ad una valanga sul Monte Bianco, nelle Alpi Graie ...Sarà un 2024 di alti e bassi per l’economia romagnola, alle prese con segnali negativi a livello nazionale e una difficile opera di ricostruzione post alluvione. La risposta del movimento cooperativo ...