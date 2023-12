Valanga | diverse persone coinvolte | ci sono morti e feriti

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Una vera e propria tragedia si è consumata in montagna, dove unaha provocato due. Un incidente terribile, a pochi giorni dalla fine dell’anno, che ha distrutto parenti e amici delle vittime. Doveva essere un semplice momento di svago, invece è arrivata la loro scomparsa. Un incidente gravissimo, che purtroppo non ha lasciato nessuna speranza di sopravvivenza. Ora c’è spazio solo per le lacrime dopo questa tragedia in montagna. Unasi è staccata improvvisamente e ha travolto i due, chenonostante i tempestivi soccorsi. Il dramma si è consumato sul Monte Bianco e successivamente si è scoperto chile dueche hanno perso la vita, mentre erano intenti a sciare nelle scorse ore. Leggi anche: Dramma in montagna, Alberto ...