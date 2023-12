Usa 2024 | Trump escluso dalle primarie repubblicane nel Maine

(Di venerdì 29 dicembre 2023) ROMA – Il massimo funzionario elettorale del, il segretario di Stato Shenna Bellows, ha stabilito che l’ex inquilino della Casa Bianca, Donald(foto), non può candidarsi alla presidenza il prossimo anno nello stato attraverso le. Belllows ha affermato chenon è idoneo a causa delle sue azioni che avrebbero portato alla rivolta del Campidoglio degli Stati Uniti nel 2021. Ilsi unisce così al Colorado nel vietare ala candidatura alle elezioniin vista delle imminenti presidenziali. Entrambe le decisioni rischiano di essere impugnate in tribunale. L'articolo L'Opinionista.

