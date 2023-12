Usa 2024 | dopo il Colorado anche il Maine squalifica Trump dalle primarie repubblicane

(Di venerdì 29 dicembre 2023)ilDonalddela causa del suo ruolo nell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.in questo caso, come era già accaduto per il Colorato, il segretario di Stato, Shenna Bellows, si è appellata alla Section 3 del 14esimo emendamento che estromettecariche pubbliche i funzionari coinvolti in «insurrezioni o rivolte» contro la Costituzione americanaaver prestato giuramento. Tale sezione fu introdotta per impedire che qualsiasi funzionario civile o militare che aveva servito negli Stati Uniti prima della Guerra civile riguadagnasse posizioni di autorità se aveva tradito il suo Paese sostenendo la Confederazione sudista. «Sono ...

(Adnkronos) – Dopo il Colorado, anche il Maine esclude Donald Trump dalle primarie in vista delle Elezioni presidenziali in Usa nel 2024 . Il massimo ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Dopo il Colorado, anche il Maine esclude Donald Trump dalle primarie in vista delle Elezioni presidenziali in Usa nel 2024 . Il ... ()

Secondo la decisione basata sul 14esimo emendamento della Costituzione, il tycoon "non è qualificato a ricoprire la carica di presidente" in ... (sbircialanotizia)

Estratto da www.adnkronos.com donald trump in tribunale a new york 9 Dopo il Colorado, anche il Maine esclude Donald Trump dalle primarie in vista delle elezioni presidenziali innel. Il massimo funzionario elettorale del Maine, la segretaria di Stato Shenna Bellows, ...Lo Stato del Maine squalifica Donald Trump dalle primarie repubblicane del prossimo anno sulla base del 14esimo emendamento della costituzione. Lo ha deciso la segretaria di Stato del Maine, Shenna ...Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, ...Il governatore della Florida Ron DeSantis, candidato come Trump alle primarie del Partito repubblicano, ha affermato che la decisione ...