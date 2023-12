Uomo vuole figlio maschio | si arrabbia con la moglie perché è incinta di tre bimbe gemelle

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Una futura mamma è andata su Reddit a chiedere consiglio su come gestire il marito, furiosoi suoi tre gemelli saranno tutte femmine. Anni dopo che il loro primoera nato morto, il futuro padre sperava che il cannone sparacoriandoli sparasse un po’ di blu, ma quando “tutti e tre sono usciti rosa”, l’ha perso la testa ed era furioso con la, che a suo dire aveva “ucciso il suo primo”. Dopo aver sputato sullaportava in grembo tutte femmine, l’ha ammesso di non essere “interessato alle figlie” e di rifiutarsi di avere una “relazione stretta” con nessuna di loro. E ora la donna sta pensando di divorziare… Circa un mese fa, una donna di 27 anni ha condiviso su Reddit ...

In principio fu Re Giorgio, di cognome Armani, non Napolitano, che spiazzò tutti con la giacca destrutturata, una rivoluzione nel mondo della moda. ... (liberoquotidiano)

Andrea Giambruno vuole ritornare in video nel 2024 Andrea Giambruno vorrebbe ritornare in video a settembre 2024 : è quanto rivela Il Foglio, che ... (tpi)

... per il momento, sta molto bene e che noninterrogarsi più di tanto. Una risposta che a ...fatto notare a Hope che la sua non è la risposta che voleva e nemmeno quella corretta da dare a un...... ma rimane deluso quando quest'ultima lo spinge a frenare e a chiedersi sedavvero andare ...e - nonostante all'origine sia stato combinato - la donna non sembra essere infelice accanto all'...SAN SEVERINO - Vuole i soldi per giocare online, disattiva il braccialetto elettronico, assale la madre e distrugge casa: 20enne arrestato dai carabinieri. E non era la prima ...MONTERUBBIANO - «Ti brucio viva»: il marito orco denunciato dopo anni di maltrattamenti. È successo a Monterubbiano, dove i militari della locale Stazione dei ...