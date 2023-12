Uomini e Donne | Maria De Filippi cancella Trono Classico? Retroscena

(Di venerdì 29 dicembre 2023) È ormai palese che ilnon funzioni più come un tempo. Nel corso degli ultimi anni chi si è seduto sulla poltrona rossa ha cercato soltanto visibilità e followers, facendo delle scelte forzate che una volta fuori dagli studi Elios non hanno portato a niente. Chi si ricorda i tronisti dello scorso anno? Nessuno o quasi; a momenti facciamo fatica a ricordarci chi si è seduto a settembre scorso sul. Secondo indiscrezioni, sembrerebbe cheDevoglia attuare una vera e propria rivoluzione all'interno del suo dating sentimentale. Dopo aver puntato su Ida Platano, la conduttrice avrebbe in serbo dei colpi di scena:re ilriservato ai giovanissimi e far ...

Sebbene Uomini e Donne sia in pausa per le festività natalizie, i protagonisti del programma continuano a far discutere. Nei giorni scorsi, ... (dailynews24)

Una testimone chiave, di nome Sapir, ha fornito una testimonianza esplicita, descrivendo la brutalizzazione delleda parte diarmati. Ha ricordato di aver assistito allo stupro e all'...Anche se tutti vorrebbero fare di meno, fare di meno non liberera ledi orientamento liberale si chiedono: "Perche non possiamo semplicemente essere noi stessi, tutti esseri ..."Le donne di destra trattano la dipendenza domestica come un privilegio da difendere, perché l’accesso al mercato del lavoro retribuito per loro non è sinonimo di indipendenza, ma di segregazione" ...e le guarda solo come merce sessuale, manodopera a basso costo o fattrici di figli (non siamo molto lontani dal concetto di Aristotele della donna come incubatrice). In Italia oggi ci sono circa 1,6 m ...