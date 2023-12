United Cup | i big pronti all' esordio Le parole dei protagonisti

Ha preso il via l’edizione 2024 della United Cup, competizione a squadre per nazioni di tennis di scena in Australia. Le 18 compagini presenti sono ... (oasport)

Giornata di vigilia per molti team impegnati nella, primo evento ufficiale della stagione 2024 che per i due circuiti Atp e Wta culminerà con gli Australian Open, primo Slam dell'anno. Nella notte si sono svolte le conferenze stampa di ...La mancata possibilità di confermare a Brisbane i 160 punti conquistati lo scorso in, costerà all'azzurro l'uscita dalla top 100 ATP lunedì 8 gennaio, dopo 2.058 giorni (oltre cinque anni ...Gli azzurri esordiranno contro la Germania con l'obiettivo di migliorare la finale raggiunta nella passata edizione del torneo ...Ha preso il via l'edizione 2024 della United Cup, competizione a squadre per nazioni di tennis di scena in Australia. Le 18 compagini presenti sono divise in sei gironi, spalmati in due sedi, la RAC A ...