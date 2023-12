United Cup 2024 | Spagna-Brasile 2-1 | doppio misto decisivo per gli iberici a Perth

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ha preso il via l’edizionedellaCup, competizione a squadre per nazioni di tennis di scena in Australia. Le 18 compagini presenti sono divise in sei gironi, spalmati in due sedi, la RAC Arena die l’Olympic Park Tennis Centre di Sydney, dove si terranno semifinali e finale. Ogni confronto prevede un singolare maschile, un singolare femminile, unche si gioca comunque anche se il punteggio è di 2-0 dopo i due singolari. Ebbene, nel Gruppo A a, lasi è imposta 2-1 contro il. Nel singolare maschile Alejandro Davidovich Fokina (n.26 del ranking) ha fatto valere la sua grande solidità da fondo, battendo con il punteggio di 6-4 6-0 Thiago Seyboth Wild (n.79 del mondo), protagonista quest’anno al Roland ...

L'ultimo, il risentimento a un piede, non gli ha permesso di partecipare all'Atp 250 di Brisbane con scadenza dei punti (162) della2023. Risultato L'8 gennaio Berrettini sarà fuori dai ...Interviste Tennis I numeri uno del mondo hanno scelto di partecipare allaper dare inizio alla loro stagione. Sia Novak Djokovic che Iga Swiatek saranno tra i protagonisti della competizione in programma in Australia a partire dal 29 dicembre. La polacca ha ...L'Umana Reyer Venezia per il secondo anno consecutivo, si qualifica alla Final 8 dell'IBSA Next Gen Cup 2024 che si disputerà a Trento dal 22 al 24 febbraio. Gli orogranata sono la settima squadra ad ...La partita della Next Gen Cup 2023-24 del concentramento di Biella Treviso vs Pistoia, valida per il gruppo B, è in calendario alle ore 11:00 della quarta ...