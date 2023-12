United Cup 2024 | Sonego e Paolini guidano l’Italia nell’esordio contro la Germania

(Di venerdì 29 dicembre 2023)è pronta ad iniziare il proprio cammino all’interno dellaCup, il torneo dedicato alle nazioni che farà da apripista alla nuova stagione tennistica. Il gruppo azzurro, che lo scorso anno si è spinto fino alla finale, si è presentato in Australia abbastanza rimaneggiato, privo dei suoi giocatori di punta. Difenderanno i colori azzurri, infatti, Lorenzo, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Jasmine, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli mentre il capitano sarà Renzo Furlan (ex numero 19 del ranking mondiale e attuale coach di). La nostra Nazionale, sorteggiata all’interno del Gruppo D insieme allae alla Francia, farà il proprio esordio nella mattinata di sabato 30 dicembre (dalle ore 07.30 italiane) ...

Atp Tennis La stagione agonistica 2024 per molti tennisti inizierà con la United Cup (torneo misto WTA e ATP). Tra le favorite vi è la Polonia che sarà guidata da Hubert Hurkacz e la numero 1 della classifica mondiale WTA Iga Swiatek. Oggi si è tenuta la classica conferenza ...Djokovic mai visto tra Olga e quokka Con la maglia della nazionale serba, Djokovic si prepara per la United Cup 2024 , torneo a squadre miste di scena in Australia tra Perth e Sidney.