United Cup 2024 | programma e orari partite sabato 30 dicembre con Italia-Germania

L'ultimo, il risentimento a un piede, non gli ha permesso di partecipare all'Atp 250 di Brisbane con scadenza dei punti (162) della2023. Risultato L'8 gennaio Berrettini sarà fuori dai ...Interviste Tennis I numeri uno del mondo hanno scelto di partecipare allaper dare inizio alla loro stagione. Sia Novak Djokovic che Iga Swiatek saranno tra i protagonisti della competizione in programma in Australia a partire dal 29 dicembre. La polacca ha ...Ha preso il via l'edizione 2024 della United Cup, competizione a squadre per nazioni di tennis di scena in Australia. Le 18 compagini presenti sono divise in sei gironi, spalmati in due sedi, la RAC A ...L'Umana Reyer Venezia per il secondo anno consecutivo, si qualifica alla Final 8 dell'IBSA Next Gen Cup 2024 che si disputerà a Trento dal 22 al 24 febbraio. Gli orogranata sono la settima squadra ad ...