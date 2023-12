United Cup 2024 | orari partite 30 dicembre | programma | ordine di gioco | tv | streaming

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Seconda giornata in arrivo allaCup, seconda edizione dell’evento misto che va in scena a Perth e Sydney e i cui connotati, a livello di punti in palio, sono quelli degli ATP 500 con l’inclusione di bonus sul ranking dei giocatori battuti nella competizione. Sarà un sabato di debutto per alcune delle maggiori stelle attese nel contesto australiano. A Perth da seguire il duello tra la campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova e la rampante cinese Qinwen Zheng e, a seguire, l’ingresso in campo della numero 1 del mondo, Iga Swiatek. A Sydney, invece, di scena Casper Ruud, con il norvegese chiamato ad alcune questioni di riscatto, mentre più in là Jasmine Paolini testerà le ambizioni di ritorno di Angelique Kerber, alla prima partita dopo la gravidanza. Italia-GermaniaCuptennis:di ...

L'ultimo, il risentimento a un piede, non gli ha permesso di partecipare all'Atp 250 di Brisbane con scadenza dei punti (162) della2023. Risultato L'8 gennaio Berrettini sarà fuori dai ...Interviste Tennis I numeri uno del mondo hanno scelto di partecipare allaper dare inizio alla loro stagione. Sia Novak Djokovic che Iga Swiatek saranno tra i protagonisti della competizione in programma in Australia a partire dal 29 dicembre. La polacca ha ...Ha preso il via l'edizione 2024 della United Cup, competizione a squadre per nazioni di tennis di scena in Australia. Le 18 compagini presenti sono divise in sei gironi, spalmati in due sedi, la RAC A ...La partita della Next Gen Cup 2023-24 del concentramento di Biella Treviso vs Pistoia, valida per il gruppo B, è in calendario alle ore 11:00 della quarta ...