United Cup 2024 | i precedenti tra Sonego e Zverev L’azzurro sinora non ha raccolto set

(Di venerdì 29 dicembre 2023) LaCup ha preso il via, e con lei la stagione di tennis. Anche l’Italia, finalista lo scorso anno contro gli Stati Uniti, sarà presente in questa seconda edizione, seppur in versione rimaneggiata. Sarà Lorenzoa ricoprire il ruolo di punto di riferimento tra gli uomini, e per lui ci sarà un giocatore spesso indigesto come Alexandernell’incrocio contro la Germania. Il ventiseienne di Amburgo sta piano piano ritornando ai livelli di eccellenza a cui ci ha abituato a prima dell’infortunio alla caviglia del Roland Garros 2022, quando sembrava abbastanza maturo per poter finalmente vincere il primo Slam della sua carriera. Invece ha dovuto ricominciare daccapo, ed il primo step è stato quello di tornare ai piani alti della classifica. E nelvorrà salire nuovamente quel ...

Ha preso il via l’edizione 2024 della United Cup, competizione a squadre per nazioni di tennis di scena in Australia. Le 18 compagini presenti sono ... (oasport)

Djokovic mai visto tra Olga e quokka Con la maglia della nazionale serba, Djokovic si prepara per la2024 , torneo a squadre miste di scena in Australia tra Perth e Sidney. Inserita nel ...Dopo il successo della Spagna ai danni del Brasile , è della Gran Bretagna la seconda vittoria in questa giornata inaugurale di2024. Cameron Norrie e Katie Boulter hanno trascinato la propria Nazionale vincendo i due incontri di singolare, rispettivamente contro Alex De Minaur e Ajla Tomljanovic. Decisamente ...L’arrivo di Ratcliffe rilancerà il Manchester United E l’Arsenal di Arteta è davvero da titolo Sono questi i due temi principali dell’ultima puntata del 2023 del nostro podcast sul calcio inglese, ...La partita della Next Gen Cup 2023-24 del concentramento di Biella Virtus Bologna vs Pesaro, valida per il gruppo A, è in calendario alle ore 13:30 della terza ...