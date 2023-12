United Cup 2023 | la Gran Bretagna fa lo scherzetto all’Australia | vittoria 2-1 grazie a Norrie e Boulter

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La prima giornata diCup si chiude con lache fa lo. La selezione di Colin Beecher sorprende i padroni di casa nel match di apertura del girone C con il risultato di 2-1 e si mette sulla giusta strada per accedere ai quarti di finale Sul cemento di Perth si è cominciato con il match di cartello della giornata, quello tra Cameroned Alex De Minaur, che si erano affrontati anche lo scorso anno nella stessa competizione. Ed è ancora il numero 18 al mondo a trionfare: se lo scorso anno si chiude con un doppio 6-3, stavolta l’inglese si impone con un più faticoso 6-4 2-6 7-6, con il Demon che nell’ultimo set appare spaurito perdendo tutti i punti sul suo servizio. Molto più comodo il secondo punto, quello decisivo, per Katie ...

Atp Tennis La stagione agonistica 2024 per molti tennisti inizierà con la(torneo misto WTA e ATP). Tra le favorite vi è la Polonia che sarà guidata da Hubert Hurkacz e la numero 1 della classifica mondiale WTA Iga Swiatek. Oggi si è tenuta la classica conferenza ...Djokovic mai visto tra Olga e quokka Con la maglia della nazionale serba, Djokovic si prepara per la2024 , torneo a squadre miste di scena in Australia tra Perth e Sidney. Inserita nel ...La prima giornata di United Cup si chiude con la Gran Bretagna che fa lo scherzetto all'Australia. La selezione di Colin Beecher sorprende i padroni di casa nel match di apertura del girone C con il r ...