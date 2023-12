“Una scena straziante” Vanessa Ballan | lo hanno visto tutti al funerale della vittima di femminicidio

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Oggi è il giorno dei funerali di, la 26enne al terzo mese di gravidanza uccisa nella sua abitazione a Spineda di Riese, in provincia di Treviso, da Bujar Fandaj, con il quale aveva avuto un flirt. Le esequie si svolgono nel Duomo di Castelfranco Veneto, dove è arrivata la bara bianca, con sopra un mazzo di fiori azzurri e bianchi accompagnati da una foto che ritrae la giovane. Tantissime le persone accorse sul posto per dare l’ultimo saluto alla giovane. Molti amici e parenti indossano un fiocco rosso, simbololotta contro la violenza di genere, come già avevamoper ildi Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa lo scorso mese, anche questa volta in Veneto, dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Terribile incidente, per Adriano non c’è stato niente da fare. Tragedia a ...