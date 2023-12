Un furto da 400mila euro a Monza | così le ladruncole di 12 e 16 anni svaligiavano le case

a Monza: sorelline di 16 e 12 anni fermate con oltreeuro Non un furtarello, ma un bottino da sogno per due ragazzine slave in azione in un appartamento del centro di Monza la mattina ...... rubano borse griffate, orologi, gioielli e contanti, per un valore complessivo di oltre... Il maxiè avvenuto la mattina della vigilia di Natale: la richiesta d'intervento alla centrale ...Il raid nel centro di Monza la mattina della Vigilia di Natale. La più piccola, non imputabile, è stata affidata al legale della famiglia ...Si introducono in un appartamento e portano via borse griffate, gioielli e orologi di lusso: le ladre sono due sorelle di 16 e 12 anni ...