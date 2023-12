Un anno senza Pelé | l'omaggio della Fifa FOTO

... ma "rimane il trattato esistente ed occorre che l'Unione europea compia,preconcetti, un ... Il 2023, continua Patuelli più in generale, è stato un" così difficile e travagliato, si chiude ......oltre alle numerose restrizioni che hanno paralizzato gli spostamenti in uno dei periodi dell'... Fortunatamente, il Boeing è riuscito subito dopo a toccare la pista e rallentarecausare alcun ...Il 2024 sarà un anno di grandi novità e possibilità: pagare gli anni di contributi arretrati non è mai stato così facile.Viaggio fra le moto che hanno scritto la storia del Motomondiale, per successi o tecnica raffinata. Corse solo due anni (1956-1957), non vinse neanche un GP e peccava gravemente in affidabilità, eppur ...