Un anno di cronaca | dalla strage di Brandizzo all' omicidio Cecchettin

(Di venerdì 29 dicembre 2023) AGI -cattura di Matteo Messina Denaro al femminicidio di Giuliadi migranti a Cutro al bus precipitato dal cavalcavia a Mestre: il brogliaccio dei fatti didel 2023 ha registrato lunghe cacce all'uomo e riproposto emergenze irrisolte come quella dei femminicidi e degli sbarchi di migranti, senza dimenticare la sicurezza dei trasporti. Questi 10 tra i casi più significativi dell': 16 gennaio: la cattura di Matteo Messina Denaro L'ultimo stragista si trova in una clinica di Palermo per essere sottoposto a una terapia per un grave tumore. Il Ros trova il potente e fragile boss mafioso seguendo la serie di ricoveri e prestanome, interrompendo una trentennale latitanza dorata e protetta. Il 25 settembre muore in ospedale, a L'Aquila. Due giorni ...

Finisce tutto molto presto, in tempo per un aperitivo da “Panella”, già bar pasticceria del ceto medio riflessivo, ormai in forte difficoltà qui ... (ilfoglio)

...ha messo in ginocchio anche il settore aereo pieno di cancellazioni di voli in arrivo e in partenza oltre alle numerose restrizioni che hanno paralizzato gli spostamenti in uno dei periodi dell'...Tra Casale e Alessandria di r.m. 'Il Centro Antiviolenza me.dea chiude unimpegnativo, segnato da un aumento considerevole delle richieste di aiuto e da fatti diterribili, che hanno ricordato a tutte e tutti come la violenza maschile sulle donne sia un ...Nel 2023, Puglia e Basilicata sono state al centro di eventi rilevanti a livello religioso, sociale e politico. Il Magazine su TRM h24 offre una panoramica completa, anticipando le sfide e gli impegni ...Un rito che accompagna la donna ormai da quasi due anni, ma che stavolta le ha riservato una brutta sorpresa. Al ritorno in auto, infatti, si è accorta che le era stata rubata la borsa lasciata ...