Ultimo appuntamento del 2023 per il Napoli che ospita il Monza al Maradona

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 29 dicembre 2023) In Unsold out, ililalle 18:30 per l’del. Obbligatorio battere I brianzoli per uscire dalla crisi e per chiudere con una vittoria un anno indimenticabile. Le ultime notizie e le probabili formazioni. Emergenza piena per Mazzarri che dovrà fare a meno degli squalificati Osimhen e Politano L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.