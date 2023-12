Ultime Notizie Serie A | Juve-Roma | parlano Mourinho e Allegri; le parole di Pioli in conferenza stampa

Per restare aggiornato sullesegui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - "Ragazzi, è buona, ...Secondo leindiscrezioni, Apple per il 2024 punterebbe molto sull'intelligenza artificiale e vorrebbe implementarla anche in iOS 18, il sistema operativo che con ogni probabilità sarà nel ...Cala l’incidenza Covid in Italia: nel periodo 21-27 dicembre è di 70 casi per 100mila abitanti, in diminuzione rispetto al periodo 14-20 dicembre (103 casi per 100mila abitanti). E’ quanto emerge dal ...Cosa dice il monitoraggio settimanale Covid di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute ...