Ultime Notizie Roma del 29-12-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 dicembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura massiccio attacco Russo su tutta l’Ucraina il presidente di les chi parla di 110 missili le autorità militari di oltre 150 Compreso i droni allarme ha suonato in tutto il paese colpite Kiev Leopoli che raramente riceve attacchi a causa della sua posizione all’estremo Ovest Carpi e Podestà e altre città del sud almeno 26 morti 120 feriti palazzi in fiamme Medio Oriente gli Stati Uniti abbattono un drone un missile balistico antinave lanciati da ribelli e muniti nel Mar Rosso risposta all’offensiva italiana contro la striscia di Gaza la guerra non accenna a placarsi la notte le forze italiane hanno attaccato i campi profughi nella parte meridionale del territorio sono almeno 35 morti tra cui diversi bambini ...