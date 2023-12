Ultime Notizie Roma del 29-12-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 dicembre 2023)dailynews radiogiornale delle informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Quando avrai la 24 Oggi sono i libretti lavori dell’aula della camera con l’esame degli ordini del giorno la discussione sulla legge di bilancio a momenti iniziano le votazioni Intanto ieri sono raggiunto l’accordo di maggioranza sul superbonus 110% salvato in extremis con un provvedimento ad hoc varato dal governo un risultato che falsità via particolari in vendita accordo positivo sul superbonus grazie all’impegno saranno tutelati imprese e cittadini Soprattutto quelli più deboli che non dovranno restituire i soldi per i lavori non conclusi e verranno sostenuti per completarmi ha scritto sui social il partito gli esteri l’esercito israeliano ha annunciato oggi un espansione delle operazioni militari nel sud della striscia di Gaza e nei dintorni nell’ambito del ...