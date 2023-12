Ultime Notizie Roma del 29-12-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Esterina massiccio attacco Russo su tutta l’Ucraina il presidente dell’iss chi parla di 110 missili l’allarme Arioli suonato in tutto il paese colpito e chi è per Leopoli che raramente riceve attacchi a causa della sua posizione nell’estremo a Carpi Podestà almeno 12 morti e decine di feriti i palazzi in fiamme I ragazzi vogliono di nuovo sulle nostre città i civili vengono presi di Mira l’Ucraina ha bisogno di sostegno ha scritto su telegram e il consigliere presidenziale aggiungendo il mondo deve capire che abbiamo bisogno di più sostegno e forza per fermare questo terrore la guerra medioriente gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone un missile balistico antinave lanciati da ribelli e venite nel Mar Rosso in risposta a sentire sbagliata contro la striscia di Gaza la guerra non ...