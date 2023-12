Ultime Notizie Roma del 29-12-2023 ore 14 | 10

(Di venerdì 29 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 29 dicembre al microfono Giuliano Ferrigno 2024 verso il traguardo finale sono ripresi oggi lavori dell’aula della camera con l’esame degli ordini del giorno la discussione sulla legge di bilancio inizio delle votazioni alle 19 Intanto ieri è stato raggiunto l’accordo di maggioranza superbonus 110% salvato in extremis con un provvedimento ad hoc varato dal governo un risultato che falsità che particolari in vendita a quando positivo sul superbonus grazie all’impegno saranno tutelati imprese e cittadini Soprattutto quelli più deboli che non dovranno restituire i soldi per i lavori non conclusi e verranno sostenuti per completarmi ha scritto sui social il partito gli esseri l’esercito italiano ha annunciato oggi un espansione delle operazioni militari nel sud della striscia di Gaza e nei dintorni ...

Cala l'incidenza Covid in Italia: nel periodo 21-27 dicembre è di 70 casi per 100mila abitanti, in diminuzione rispetto al periodo 14-20 dicembre (103 casi per 100mila abitanti). E' quanto emerge dal ...Cosa dice il monitoraggio settimanale Covid di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute ...

Lo Special One: "Paulo disponibile, la sensazione è che sarà disponibile" Paulo Dybala più sì che no in Juventus - Roma, Leonardo Bonucci non arriverà in giallorosso. La Juve di Massimiliano Allegri è ...