Ultime Notizie Roma del 29-12-2023 ore 13 | 10

(Di venerdì 29 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 29 dicembre al microfono Giuliano Ferrigno Ma ciccio Zago Russo su tutto all’ucraina il presidente di rischi parla di 110 missili l’allarme è ritornato in tutto il paese colpito e chi F Leopoli che raramente riceve attacchi schifo Testa almeno 10 morti e decine di feriti e palazzo in fiamme massiccio attacco terroristico il volano di nuovo sulle nostre città e civili vengono presi di Mira l’Ucraina ha bisogno di sostegno saremo ancora più forti ha scritto tutto il consigliere presidenziale ucraino di coprire il Medio Oriente negli Stati Uniti abbattono un drone un missile balistico antinave lanciati dai ribelli yemeniti nel Mar Rosso ripassa l’offensiva italiana contro la striscia di Gaza guerra non accenna a placarsi meno note le forze israeliane hanno attaccato i campi profughi me la parte meridionale ...

"Allo stesso tempo, notiamo che nellesettimane i ministri dell'Economia italiano, francese e tedesco hanno concordato la liberalizzazione della commercializzazione dei lanciatori spaziali ...... visto che quella mainstream continua a relegare quasi sempre lesul clima nei trafiletti a ... Anche per questo si moltiplicano le azioni in giustizia contro i governi:in ordine di tempo ...Cala l’incidenza Covid in Italia: nel periodo 21-27 dicembre è di 70 casi per 100mila abitanti, in diminuzione rispetto al periodo 14-20 dicembre (103 casi per 100mila abitanti). E’ quanto emerge dal ...Cosa dice il monitoraggio settimanale Covid di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute ...