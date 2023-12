Ultime Notizie Roma del 29-12-2023 ore 11 | 10

(Di venerdì 29 dicembre 2023)dailynews radiogiornale e venerdì trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Ucraina un violento attacco Russo sulla capitale una pioggia di missili su diverse città in tutta l’Ucraina hanno portato all’attivazione di un allerta aerea Nazionale abbiamo bisogno di più sostegno e forza per fermare questo terrore ha detto chi è la città di kharkiv nella parte nord orientale del paese è stata presa di Mira da un massiccio attacco aereo ad essa I rottami di un drone abbattuto hanno danneggiato un grattacielo dove è scoppiato un incendio Papa Francesco il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj intanto si sono sentiti al telefono e hanno parlato del Lavoro congiunto sulla Formula per la pace è arrivato il via libera dal Consiglio dei Ministri un decreto ad hoc con il nuovo intervento superbonus sulla base dell’intesa siglata prima ...

Roma dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco vita in studio in apertura la guerra in Medio Oriente la ... (romadailynews)

Per restare aggiornato sullesegui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - Un' onda ...Con lepartenze salgono a quasi 6 milioni gli italiani in vacanza a Capodanno per trascorrere almeno un giorno fuori casa durante le feste di fine anno, stima Coldiretti in occasione del week ...Cala l’incidenza Covid in Italia: nel periodo 21-27 dicembre è di 70 casi per 100mila abitanti, in diminuzione rispetto al periodo 14-20 dicembre (103 casi per 100mila abitanti). E’ quanto emerge dal ...Cosa dice il monitoraggio settimanale Covid di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute ...