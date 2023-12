Ultime Notizie Roma del 29-12-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 dicembre 2023)dailynews radiogiornale ancora ben ritrovate trasporto dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo gli è libera in commissione bilancio della camera la manovra prova in aula a Montecitorio l’inizio della seduta è stata alle 9 di oggi 28 dicembre secondo la tabella di marcia il testo che è già stato licenziato Dal Senato una settimana fa verrà approvato definitivamente dall’emiciclo nel tardo pomeriggio di domani la popolazione di Gaza è in grave pericolo il direttore generale dell’organizzazione Mondiale della sanità tedros adhanom ghebreyesus mentre l’agenzia dell’ONU sottolinea che solo 15 di 36 ospedali della striscia funzionano pieno regime erogano intanto Attack quello che non è da meno rispetto a quello che ha fatto Hitler immediata la replica del premier italiano il presidente turco che commette un genocidio fra i curdi è l’ultimo che ci può ...